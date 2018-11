Zes nieuwe coureurs in Formule E

De Formule E gaat in december zijn vijfde seizoen in met tal van coureurs die ook actief zijn geweest in de Formule 1. Het kampioenschap van de elektrische sportwagens telt 22 coureurs, van wie er zes hun debuut maken. Het kampioenschap omvat twaalf races. De eerste is op 15 december in Ad Diriyah (Saudi-Arabië), de seizoensfinale is op 13 en 14 juli 2019 op een stratencircuit in New York.

Felipe Massa is de bekendste nieuwkomer. De Braziliaan reed meer dan 270 grands prix in de Formule 1 en won er elf. Hij nam een jaar geleden afscheid van de koningsklasse en gaat nu zijn geluk beproeven in de snel in aanzien groeiende Formule E. Ook Stoffel Vandoorne is nieuw. De Belg is aan zijn tweede jaar bezig bij McLaren in de Formule 1, maar krijgt geen contractverlenging.

Robin Frijns is de enige Nederlander in de Formule E. De Limburger keert terug in de klasse waarin hij al twee seizoen actief is geweest. Hij reed dit jaar in de DTM.

De kampioenen van de vier afgelopen seizoenen doen ook weer mee: de Brazilianen Nelson Piquet jr. en Lucas di Grassi, de Zwitser Sébastien Buemi en de Fransman Jean-Eric Vergne.