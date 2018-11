Djokovic eenvoudig naar eindstrijd in Londen

Novak Djokovic heeft op indrukwekkende wijze de finale bereikt van het eindejaarstoernooi ATP Finals in Londen. De favoriet voor de titel stond tegen de Zuid-Afrikaanse tennisser Kevin Anderson maar vier games af: 6-2 6-2.

Anderson kon de sterk retournerende Djokovic geen enkele pijn doen met zijn opslag, zijn wapen. Djokovic kreeg zijn racket achter veel services en was in nagenoeg alle slagenwisselingen de baas. Al na vijf kwartier was de zege binnen voor de nummer 1 van de wereld.

Djokovic speelt zondag in de finale tegen Alexander Zverev, die zaterdagmiddag Roger Federer de weg naar de eindstrijd versperde. In 2015 won Djokovic het toernooi voor de beste acht tennissers voor het laatst.