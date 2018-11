Plat en Klamer triatleten van het jaar

Jetze Plat en Rachel Klamer zijn uitgeroepen tot beste Nederlandse triatleten van 2018. Dat gebeurde zaterdag tijdens het dertiende jaarcongres van de Nederlandse Triathlon Bond op Papendal.

Plat, die ook vorig jaar de prijs al kreeg, is een paratriatleet. De triathlonbond maakt bij de verkiezing geen onderscheid tussen parasporters en overige atleten. Plat ontving uit handen van de naamgever de Rob Barel-award.

Klamer was bij de vrouwen voor de vierde maal de beste en ontving de Thea Sybesma-award. Klamer bedankte via een videoboodschap vanaf haar vakantieadres voor de steun in het jaar waarin ze als eerste Nederlandse een race uit de World Triathlon Series won.