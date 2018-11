De Amerikaanse Mikaela Shiffrin heeft in het Finse Levi de eerste slalom van het wereldbekerseizoen gewonnen. De 23-jarige Shiffrin was 0,58 seconde sneller dan Petra Vlhova uit Slowakije. De Oostenrijkse Bernadette Schild werd op 0,79 derde.

Shiffrin, olympisch kampioene in 2014, was de snelste in de eerste run. Frida Hansdotter, de olympisch kampioene van dit jaar, kon haar door een matige tweede run niet bedreigen. De Zweedse werd vierde op 0,81.