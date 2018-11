Luiten blijft hangen in middenmoot

Golfer Joost Luiten heeft zijn positie op de derde dag van het Tour Championship in Dubai nauwelijks kunnen verbeteren. De Rotterdammer ging rond in 70 slagen (-2). Daardoor bleef hij bij het slottoernooi van dit jaar, met de beste zestig spelers van de Europese Tour, hangen in de middenmoot.

Luiten begon als nummer 33 aan zijn derde omloop en vond zichzelf na afloop terug op de 32e positie. Hij speelde solide met drie birdies tegen één bogey. Met een totaal van 212 slagen heeft hij een achterstand van tien slagen op de Britse leider Danny Willett, die zaterdag rondging in 68 slagen.

Het prijzengeld in Dubai bedraagt 8 miljoen dollar (7 miljoen euro). De top tien van het eindklassement van de Europese Tour verdeelt nog eens een bonus van 5 miljoen dollar. Francesco Molinari heeft de meeste kans om de Europese Tour van dit jaar te winnen. Een plek bij de eerste zes in Dubai volstaat voor de Italiaan. Hij staat vooralsnog na drie ronden op de 28e plek met een score van 211. Zijn gevaarlijkste concurrent, de Engelsman Tommy Fleetwood, staat iets boven hem met een totaal van 210.