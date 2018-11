Sjöström troeft Heemskerk en ‘Kromo’ af

Femke Heemskerk heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Singapore (kortebaan) zilver veroverd op de 100 meter vrije slag. De Nederlandse zwemster tikte aan in 51,29 seconden. Dat was voor haar een persoonlijk record. Alleen haar Zweedse rivale Sarah Sjöström was sneller: 51,13.

Ranomi Kromowidjojo eindigde als derde. De drievoudig olympisch kampioene finishte in 51,56. Ze had op donderdag ook al aan Sjöström voorrang moeten verlenen op de 50 meter vrij. In die finale werd Heemskerk vierde.

Sjöström won daarna op vrijdag ook de 50 meter vlinder, met ‘Kromo’ weer als tweede. Heemskerk zegevierde vrijdag op de 200 meter vrije slag.

Kira Toussaint zwom zaterdag op de 200 meter rugslag een dik persoonlijk record: 2.03,59. Daarmee werd ze vierde. Toussaint won vrijdag de 100 meter rugslag in een Nederlandse recordtijd (55,92). Op donderdag schreef ze met een Nederlands record de 50 meter rugslag op haar naam.

Arno Kamminga eindigde zaterdag als achtste op de 200 meter schoolslag in een tijd van 2.06,77.