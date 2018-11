Carlsen en Caruana delen weer het punt

Ook de zevende partij in de tweekamp om de wereldtitel schaken tussen Magnus Carlsen en Fabiano Caruana is in remise geëindigd. De stand is nu 3,5 tegen 3,5.

De Noor Carlsen verdedigt in Londen zijn wereldtitel, de Amerikaan Caruana is de uitdager. Degene die als eerste 6,5 punten heeft behaald, is wereldkampioen. Bij een gelijke stand volgt een tiebreak.

Carlsen begon evenals in de zesde partij met wit, maar ook nu kreeg hij Caruana niet aan het wankelen. Na 48 zetten schudden beide grootmeesters elkaar de hand.