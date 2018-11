Vier keer brons voor judoka’s in Den Haag

Op de slotdag van The Hague Grand Prix hebben de Nederlandse judoka’s vier keer brons in de wacht gesleept. Een dag eerder waren er al twee zilveren medailles gehaald door het Nederlandse team.

Jesper Smink pakte in de klasse tot 90 kilogram brons door de Belg Joachim Bottieau te verslaan. In de herkansing had Smink Noël van ’t End verslagen. Michael Korrel pakte in de klasse tot 100 kilogram brons na een overwinning op de Hongaar Miklos Cirjenics.

Roy Meyer pakte brons door in de klasse boven 100 kilogram met straffen te winnen van de Italiaan Vincenzo D’Arco. Jur Spijkers verloor in dezelfde klasse de strijd om het brons met ippon van Maciej Sarnacki uit Polen. Voor Henk Grol bleef het optreden in Den Haag beperkt tot een ronde. Hij ging meteen onderuit tegen de Rus Alexander Michajlin.

Ilona Lucassen troefde in de klasse tot 78 kilogram landgenote Marhinde Verkerk af in de strijd om brons. Verkerk had een ronde eerder nog afgerekend met Karen Stevenson.