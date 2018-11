Turkse tiener wint bij debuut in Moto3

De Turkse tiener Can Öncü heeft zondag voor een primeur gezorgd in het Moto3-kampioenschap. De zeer jeugdige motorcoureur van Red Bull kroonde zich in de Grote Prijs van Valencia op 15-jarige leeftijd (en 115 dagen) tot jongste winnaar ooit van een Moto3-race. Dat deed hij ook nog eens als debutant. De Japanner Noboru Ueda was in 1991 de laatste rijder die meteen zijn eerste GP kon winnen.

Op zijn KTM verwees Öncü de Spanjaard Jorge Martin (Honda), die al zeker was van de wereldtitel, naar de tweede plek. De Brit John McPhee (KTM) eindigde als derde.

De GP van Valencia is de negentiende en laatste manche van het WK.