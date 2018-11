Golfer Rose alweer terug op één

De Britse golfer Justin Rose heeft de koppositie op de wereldranglijst heroverd op de Amerikaan Brooks Koepka. De wisseling van de wacht vond na één week alweer plaats. Koepka had vorige week de eerste plaats overgenomen van Rose, maar zijn twaalfde plek afgelopen week in een toernooi in Japan was niet voldoende om de leiding vast te houden.

Joost Luiten steeg door zijn 22e plaats in het Tour Championship in Dubai vijf plaatsen en is op de nieuwe ranking de nummer 110. Hij speelt vanaf donderdag samen met Daan Huizing in het Australische Melbourne om de World Cup of Golf, een prestigieus landentoernooi.

Huizing is na Luiten de beste Nederlandse golfer op de wereldranglijst, maar hij is niet te vinden in de top 300. Huizing speelde dit jaar op de Challenge Tour en wist geen promotie af te dwingen naar het hoogste niveau op de Europese Tour. Het betekent dat Rotterdammer Luiten ook in 2019 de enige Nederlandse prof is op het hoogste internationale podium.