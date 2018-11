Hassan meldt zich af voor EK cross

Sifan Hassan heeft zich afgemeld voor de EK cross in Tilburg. De atlete zegt op haar Instagramaccount niet fit genoeg te zijn.

,,Tijdens het off-season ben ik ziek geworden, wat mijn trainingen heeft beïnvloed. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik niet op tijd fit genoeg ben om deel te nemen”, aldus Hassan, die de publiekstrekker in Tilburg zou zijn. ,,Ik keek ernaar uit om te racen voor mijn eigen fans. Ik keer nu terug naar Oregon en start de voorbereiding op het volgende seizoen.”

In 2015 werd de 25-jarige Hassan in het Franse Hyères Europees kampioene veldlopen. Dit jaar vindt het toernooi plaats in Safaripark Beekse Bergen.