Tsonga krijgt voorkeur boven Pouille in finale

De Fransman Jo-Wilfried Tsonga krijgt vrijdag in de finale van de Davis Cup de voorkeur boven Lucas Pouille. De 33-jarige Tsonga miste een groot deel van het tennisseizoen door een knieblessure en is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 259. Pouille staat 32e. Hij haalde vorig jaar in de eindstrijd tegen België het beslissende punt binnen.

Tsonga neemt het in de tweede partij op tegen Marin Cilic, de kopman van de Kroaten en de mondiale nummer 7. Voor het eerste enkelspel zijn Jérémy Chardy en Borna Coric aangewezen door hun captains.

De finale van de Davis Cup wordt op een indoor gravelbaan in Lille gespeeld. Volgend jaar gaat het landentoernooi op de schop en vindt er in Madrid een eindtoernooi plaats.