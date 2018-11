Bach roemt voortvarend comité Tokio 2020

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité heeft de organisatie van de komende Olympische Spelen van Tokio de hemel in geprezen. ,,Ik kan me niet herinneren dat een olympische stad twee jaar voor aanvang zo goed is voorbereid”, zei de Duitser bij een bezoek aan het hoofdkwartier van Tokio 2020. ,,Alle ingrediënten zijn nu al aanwezig om de Spelen tot een succes te maken. Ik ben zeer onder de indruk.”

De woorden van Bach waren meer dan welkom voor het organisatiecomité, dat de afgelopen jaren de nodige financiële problemen moest overwinnen. De bouwkosten van diverse stadions vielen veel hoger uit dan gepland, waardoor forse ingrepen in de begrotingen nodig waren om de accommodaties te realiseren. ,,Het IOC en de wereld verwachten heel veel van ons en wij zullen aan die verwachtingen voldoen”, zei voorzitter Yoshiro Mori van het organisatiecomité.

Het enige dat nog zorgen baart, is de verwachte warmte tijdens de Spelen. Japan werd afgelopen juli geteisterd door een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden Celsius. Bach zei erop te rekenen dat Tokio tijdig maatregelen neemt.