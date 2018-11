De Vries verkast naar ART Grand Prix

Autocoureur Nyck de Vries vervolgt zijn loopbaan in de Formule 2 en heeft zijn toekomst verbonden aan ART Grand Prix. De Vries maakt de overstap van Prema Racing, waar hij dit jaar als vierde eindigde. ART GP werd met de Brit George Russell wereldkampioen.

In het verleden reed De Vries namens ART GP al in de GP3. ,,Ik ben ART Grand Prix dankbaar dat ik de kans heb gekregen om mijn carrière in de Formule 2 voort te zetten. We hebben een lange geschiedenis samen. Onze relatie is altijd geweldig geweest en het voelt als thuiskomen”, zei De Vries. ,,We hebben ook onafgemaakte zaken en ik ben blij dat ik de kans heb die het volgend jaar in de Formule 2 te voltooien. Met als doel kampioen te worden.”

In de Formule 2 krijgt De Vries volgend seizoen concurrentie van Mick Schumacher, de zoon van racelegende Michael Schumacher, die een contract heeft getekend bij Prema Racing, de oude ploeg van De Vries.