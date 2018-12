Varenhorst mist Beach Open in Den Haag

Christiaan Varenhorst doet begin januari niet mee aan het DELA Beach Open in Den Haag. De Nederlander is, na een kijkoperatie aan zijn knie in november, tegen die tijd nog niet fit genoeg om mee te doen. Varenhorst zoekt na zijn breuk met Jasper Bouter eind oktober bovendien nog naar een nieuwe teamgenoot.

Varenhorst boekte vooral succes met Reinder Nummerdor. Het beachvolleybalduo veroverde zilver op het WK van 2015 en bereikte de kwartfinales op de Olympische Spelen van Rio in 2016. Met Maarten van Garderen eindigde Varenhorst als vierde op het WK 2017.

De samenwerking met Bouter duurde niet heel lang. Varenhorst wilde niet met hem verder omdat hun persoonlijkheden te veel zouden verschillen.

Het DELA Beach Open is van 2 tot en met 6 januari op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.