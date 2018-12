Badmintonbond schorst frauderende bobo

De internationale badmintonbond BWF heeft het bestuurslid Raj Gaya uit Mauritanië levenslang geschorst. Hij heeft geld dat bestemd was voor de bond van zijn land en een olympische atlete op zijn eigen bankrekening laten storten. Gaya is ook beboet met 50.000 dollar.

Een onderzoekscommissie dook in juni in de handel en wandel van Gaya en ontdekte ook dat hij fraudeerde met de boekhouding en declaraties. Het meest viel op dat hij 18.000 dollar die hij kreeg van de Afrikaanse badmintonbond om de olympische missie van de Mauritaanse badmintonster Kate Foo Kune te financieren, grotendeels in eigen zak stak. Kune vertelde de onderzoekers dat ze slechts 1100 euro had gekregen.

Gaya bekleedde sinds 1999 bestuursfuncties in de nationale en internationale bond.