Hockeyers verliezen van Duitsland op WK

Nederland heeft de tweede groepswedstrijd op het WK hockey in India verloren van Duitsland. In het Kalinga Stadion in Bhubaneswar zag bondscoach Max Caldas de Duitse hockeyers in het laatste kwart uitlopen naar 4-1. Valentin Verga scoorde namens Oranje, Mathias Müller, Lukas Windfeder, Marco Miltkau en Christopher Rühr (strafbal) waren verantwoordelijk voor de Duitse treffers.

Oranje kwam wel op voorsprong in de wedstrijd. In de 14e minuut belandde de bal na een harde slag van Verga via een Duitse stick in het doel. Duitsland raakte vervolgens de paal uit een strafcorner. Na kansen voor de Nederlandse hockeyers viel vlak voor rust alsnog de gelijkmaker. Bij een strafcorner scoorde Müller deze keer wel.

In het derde kwart kreeg Oranje veel corners, maar verzuimde het deze uit te buiten. De Duitse hockeyers lieten in de laatste vijftien minuten zien hoe je wel een strafcorner moet benutten. Windfeder sloeg de bal hard achter doelman Pirmin Blaak. Oranje ging op zoek naar de 2-2, maar de jonge Duitse hockeyers hadden duidelijk het overwicht in het laatste kwart. Via Miltkau en een Oranje-stick werd het 3-1. Rühr maakte de uitslag nog pijnlijker voor Oranje door een strafbal te benutten.

De Nederlandse hockeyers wonnen eerder in poule D ruim van Maleisië (7-0), Duitsland versloeg Pakistan met 1-0. Maleisië en Pakistan spelen op woensdag nog tegen elkaar.

De groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie gaan naar de achtste finales. Nederland speelt zondag de laatste groepswedstrijd tegen Pakistan. Duitsland neemt het dan op tegen Maleisië.