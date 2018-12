Toussaint meldt zich ziek af voor WK

Zwemster Kira Toussaint komt niet in actie op de wereldkampioenschappen kortebaan die van 11 tot en met 16 december in het Chinese Hangzhou worden gehouden. De specialiste op de rugslag is ziek geworden en kan zodoende niet starten, meldt de zwembond KNZB. Hoofdcoach Marcel Wouda zegt vanuit China: ,,Dit is heel zuur voor Kira. Ze was hierheen gekomen om te vlammen. We hopen dat ze snel weer wedstrijdfit is.”

De afmelding van Toussaint is een forse aderlating voor de Nederlandse ploeg. Ze verkeerde in aanloop naar de WK in topvorm en won in de afgelopen weken wereldbekerwedstrijden. In Singapore won ze bijvoorbeeld de 50 meter én de 100 meter rugslag in Nederlandse recordtijden (26,04 en 55,92).