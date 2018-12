Wilder en Fury gaan op herhaling

Deontay Wilder en Tyson Fury gaan weer de ring in om te boksen voor de wereldtitel in het zwaargewicht. De bond WBC heeft een ‘rematch’ aangekondigd voor een nieuwe titelstrijd. De partij tussen de Amerikaan en de Britse uitdager Fury eindigde vorige week onbeslist.

Verdere details over de nieuwe bokspartij tussen de twee zwaargewichten zijn niet bekendgemaakt.

Fury had in het eerste duel het overwicht in negen van de twaalf rondes, maar ging in twee rondes tegen de mat. De drie juryleden waren daarom verdeeld over wie de winnaar was. Het eerste jurylid gaf 115-111 ten gunste van Wilder, maar nummer twee oordeelde 114-110 voor Fury. Het laatste jurylid gaf beide boksers 113 punten.

Fury en Wilder spraken na de strijd zonder winnaar direct over een rematch. ,,Ik garandeer iedereen dat ik hem dan versla”, zei de huidige wereldtitelhouder Wilder.