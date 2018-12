Badmintonners winnen van IJsland

De Nederlandse badmintonners zijn de kwalificatie voor het Europees kampioenschap voor gemengde teams goed begonnen. In het Portugese Caldas da Rainha werd IJsland verslagen, 5-0.

Voor Oranje kwamen Jelle Maas, Alyssa Tirtosentono, Joran Kweekel, Gayle Mahulette, Ruben Jille en Deborah Jille in actie.

Nederland is ingedeeld in poule 3 met verder Portugal en Zwitserland. De winnaar plaatst zich voor de finaleronde van de EK gemengde teams, die van 13 tot en met 17 februari in het Deense Kopenhagen worden gehouden.