Topfavoriete Hogenkamp meldt zich af voor NK

Richèl Hogenkamp doet niet mee aan de NK tennis in Alphen aan den Rijn. De als eerste geplaatste Hogenkamp zou in de kwartfinale instromen maar trok zich op het laatste moment terug. Hogenkamp was in 2009, 2014 en 2015 Nederlands kampioen.

De beste tennisster van Nederland Kiki Bertens doet ook niet mee bij het eindejaarstoernooi. Het toernooi past niet in het drukke schema van de nummer negen van de wereld.

Bibiane Schoofs is nu de hoogstgeplaatste speelster. Lesley Kerkhove is als tweede geplaatst.

Bij de mannen meldde de nummer drie van Nederland, Thiemo de Bakker, zich dinsdag af wegens een knieblessure. De Bakker haalde in 2014 de finale van de NK, waarin hij verloor van Robin Haase.

Haase is bij de NK als eerste geplaatst en heeft een bye in de openingsronde.