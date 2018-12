Gemengd estafetteteam zwemt naar zilver op WK

Het Nederlandse gemengd estafetteteam heeft bij de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou zilver gepakt op de 4×50 meter vrije slag. Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk zwommen 1.28,51. De ploeg van de Verenigde Staten was veel te sterk voor het Nederlandse team. Het Amerikaanse zwemteam zwom het wereldrecord van Nederland (1.28,39) uit de boeken: 1.27,89. Rusland (1.28,73) pakte het brons.

Het Nederlandse estafetteteam was twee jaar geleden op de WK in Windsor ook tweede, destijds achter Rusland. Nederland werd vorig jaar Europees kampioen op dezelfde discipline in Kopenhagen. Daar werd ook het wereldrecord gezwommen. In het Chinese water was Amerika echter oppermachtig en was zilver het maximale haalbare.

Na twee dagen zwemmen staat de teller voor Nederland op vier medailles, twee keer zilver en tweemaal brons. Eerder op woensdag veroverde de Nederlandse estafettezwemsters knap brons op de 4×50 meter wisselslag. Heemskerk en Kromowidjojo hadden ook daar een belangrijk aandeel in. Dezelfde estafettezwemsters waren dinsdag verantwoordelijk voor WK-zilver op de 4×100 meter vrije slag. Heemskerk veroverde de eerste Nederlandse medaille in Hangzhou, zij pakte brons op de 200 meter vrije slag.