De Zwaan zet Indiër Kumar simpel aan de kant

Jeffrey de Zwaan is het WK darts in Londen begonnen met een eenvoudige overwinning. De eerste wedstrijd van de eerste ronde tussen De Zwaan en Nitin Kumar uit India eindigde in 3-0 voor de ‘Black Cobra’.

De 22-jarige Zuid-Hollander mocht deze editie van het WK openen. Het is zijn tweede deelname. In 2016 was De Zwaan ook van de partij en strandde hij in de eerste ronde. Deze keer had De Zwaan van Kumar, die door de bookmakers het laagst van alle deelnemers wordt ingeschat, weinig te duchten.

De Zwaan bereikte weliswaar de tweede ronde maar het toernooi kan voor hem dezelfde avond nog over zijn. Dan speelt De Zwaan alweer, tegen Rob Cross. De Engelse darter debuteerde vorig jaar in Alexandra Palace en verbaasde iedereen door de wereldtitel te veroveren. In de halve finale versloeg hij destijds Michael van Gerwen.