De rugbyers van Nieuw-Zeeland moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. Steve Hansen heeft donderdag laten weten dat hij na het WK van volgend jaar in Japan vertrekt.

De 59-jarige Hansen werkt vanaf 2004 met de beste rugbyers van Nieuw-Zeeland. Hij ging in 2004 als assistent-bondscoach en de slag en draagt sinds 2011 eindverantwoording over de All Blacks.

Onder Hansen won Nieuw-Zeeland 85 van de 96 interlands.