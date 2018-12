De Jong slaat solo toe op 3000 meter

Antoinette de Jong heeft bij de wereldbeker in Heerenveen op indrukwekkende wijze de 3000 meter gewonnen. De Friese schaatsster van Team Jumbo dook met een tijd van 3.59,41 net onder de grens van 4 minuten. Alleen Ireen Wüst was in 2013 sneller in Thialf (3.58,68).

De Jong moest in de tweede rit alleen rijden. Haar tegenstandster Wüst trok zich vlak voor de start uit voorzorg terug. De vijfvoudig olympisch kampioene vond de hersteltijd na de 1000 meter (achtste) te kort om nog een goede prestatie op de 3000 meter te kunnen leveren.

Voor De Jong was het haar derde wereldbekerzege op de 3000 meter. De Canadese Isabelle Weidemann eindigde als tweede (4.00,12). Het brons was voor de Tsjechische routinier Martina Sablikova (4.00,33). Esmee Visser belandde met een persoonlijk record van 4.00,62 op de vierde plek. Ze moest haar leidende positie in het wereldbekerklassement (3 en 5 kilometer) afstaan aan Weidemann.

Ook Melissa Wijfje reed een persoonlijke toptijd (zevende in 4.02,73). Reina Anema belandde op de veertiende plek (4.08,47).