Vijf op vijf Van der Poel in Superprestige

Mathieu van der Poel heeft ook de vijfde wedstrijd van dit seizoen uit de Superprestige op zijn naam geschreven. De Nederlandse veldrijder was in Zonhoven weer een klasse apart. Van der Poel reed vrijwel direct na de start weg en soleerde in het Belgische zand onbedreigd naar de winst. Hij kwam in de voorlaatste ronde even ten val, maar zijn voorsprong bleek groot genoeg.

Op gepaste afstand van de Nederlander duelleerden de Belgen Toon Aerts en Wout van Aert om de tweede plaats. Wereldkampioen Van Aert profiteerde in de slotfase van materiaalpech bij Aerts en reed naar het zilver, op 43 seconden van Van der Poel.

De 23-jarige alleskunner op de fiets had de voorgaande wedstrijden uit de Superprestigereeks in Gieten, Boom, Ruddervoorde en Gavere ook allemaal gewonnen.