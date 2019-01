Jungels voor derde keer aan start in Giro

Bob Jungels doet dit jaar opnieuw mee aan de Ronde van Italië. De 26-jarige Luxemburger van Quick-Step eindigde de vorige twee keer in de top tien van de eindstand. In 2016 finishte Jungels als zesde en en jaar later werd hij achtste en won toen de vijftiende etappe naar Bergamo.

,,Ik houd van de Giro. Het is een mooie en uitdagende etappekoers. De fans geven ons hier altijd een warm welkom en zijn enthousiast”, aldus Jungels, die zowel in 2016 als 2017 de roze leiderstrui even in bezit had. ,,Het is een interessant rittenschema, zeker voor de renners die gespecialiseerd zijn in tijdrijden.”