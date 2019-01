Schaatsers in schok na dood Van Deutekom

De Nederlandse schaatswereld heeft geschokt gereageerd op het overlijden van Paulien van Deutekom. De wereldkampioene allround had longkanker en werd 37 jaar.

,,We wisten dat het slecht ging met Paulien, maar zijn geschrokken door haar overlijden op zo’n jonge leeftijd. De schaatssport verliest een groot sportvrouw en bovenal een geweldig, aimabel mens. Binnen de KNSB heerst verslagenheid bij allen die met haar hebben samengewerkt. Met haar enthousiasme, zowel voor de camera’s als achter de schermen, was Paulien een uitstekende ambassadeur voor onze sport”, zegt Herman de Haan, directeur-bestuurder van schaatsbond KNSB.

Erben Wennemars was een tijd ploeggenoot van Van Deutekom bij TVM. ,,Het leven is soms oneerlijk. Want als het nog niet af is, en je bent nog zo jong, moet je door mogen. Paulien heeft afschuwelijk veel pech gehad. Ze was één van de goeien. Zelden zo’n onbaatzuchtige topsporter gekend. Ik zal haar zachtmoedigheid missen”, schrijft de Zwollenaar op Twitter.

Ook Stefan Groothuis, olympisch kampioen op de 1000 meter in 2014, schaatste samen met Van Deutekom. ,,Twee jaar lang heb ik met haar in een ploeg mogen zitten. Zo’n ontzettend fijne, positieve en lieve vrouw. Hier kan ik verder geen woorden voor vinden.” Oud-schaatskampioen Rintje Ritsma schrijft: ,,Wat is het leven soms oneerlijk en hard. Familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.”