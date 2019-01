Schulting: ik wil geen eendagsvlieg zijn

Suzanne Schulting maakt in aanloop naar de Europese kampioenschappen shorttrack in Dordrecht van komend weekeinde een gemotiveerde indruk. Misschien zou je het zelfs een beetje getergd kunnen noemen. De 21-jarige Friezin pakte een klein jaar geleden vrij onverwacht olympisch goud op de 1000 meter en zorgde daarmee voor een Nederlandse primeur. Nu, in het eerste grote toernooi sindsdien, wil ze heel graag laten zien dat die titel geen toeval was.

,,Ik ben voor mijn gevoel sterker dan vorig jaar. Ik had na de Spelen zoiets van: ik wil geen eendagsvlieg zijn. Ik wilde ook de wedstrijden daarna laten zien dat ik tot de wereldtop behoor”, aldus Schulting donderdag in Ridderkerk, waar de Nederlandse formatie verblijft rond de EK. ,,Het heeft me enorm gemotiveerd afgelopen zomer heel hard te trainen en mezelf keer op keer uit te dagen en te verbeteren. Je ziet aan mijn rondetijden dat het goed zit.”