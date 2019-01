Sjinkie Knegt heeft derdegraadsbrandwonden opgelopen. Dat gebeurde toen de shorttracker donderdag in zijn huis in Bantega in Friesland zijn houtkachel aanstak. Zijn kleding vloog in brand.

Fenna, de vrouw van Knegt, vond hem in de woonkamer. Knegt is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Daar wordt de pupil van coach Jeroen Otter nu verpleegd.