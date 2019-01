Federer simpel ronde verder in Melbourne

In nog geen anderhalf uur tijd heeft Roger Federer zich vrijdag bij de laatste zestien van de Australian Open geschaard. De Zwitser, als derde geplaatst, versloeg de Amerikaan Taylor Fritz in drie sets: 6-2 7-5 en 6-2.

Het was de 100ste wedstrijd op het Australische toernooi voor de nummer drie van de wereld, die geen enkele break van zijn 21-jarige tegenstander toestond, terwijl hij zelf vier keer door de service van Fritz brak. De Zwitser gaf zijn opponent van begin af aan weinig kans. ,,Ik ken zijn kwaliteiten en wilde eigenlijk meteen toeslaan en de leiding nemen”, reageerde hij achteraf. ,,En dat is me gelukt.”

Federer staat in de volgende ronde tegenover de Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas, die in vier sets een relatief zwaarbevochten zege boekte op Nikoloz Basiilasvili: 6-3 3-6 7-6 (7) en 6-4. Tsitsipas had bijna drie uur nodig om zijn Georgische tegenstander op de knieƫn te krijgen.