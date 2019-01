Impey wint vierde rit Tour Down Under

Titelverdediger Daryl Impey heeft de vierde etappe van de Tour Down Under op zijn naam gebracht. De Zuid-Afrikaanse renner was na de beklimming van Crokscrew Road de beste in de sprint van twintig koplopers.

Hij bleef de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin voor, die aan de leiding blijft in het algemeen klassement.

De Belg Thomas De Gendt ging tijdens de vierde etappe al vroeg in de aanval. Hij kreeg het gezelschap van de Fransman Benot Cosnefroy, de Oostenrijker Hermann Pernsteiner, de Duitser Jasha Stterlin en de Australiƫrs Miles Scotson en Nicholas White.

Hij liet zijn medevluchters achter zich in de aanloop richting Corkscrew Road, de beslissende helling van eerste categorie. Daarna ging Wout Poels in de achtervolging. Er sloten zich nog meer renners aan, waardoor de groep van twintig ontstond. Van hen was Impey de snelste.

Dylan van Baarle was de beste Nederlander op de tiende plek.