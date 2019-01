Zverev soepel naar laatste zestien Melbourne

De Duitse tennisser Alexander Zverev is door naar de vierde ronde van de Australian Open. De als vierde geplaatste Zverev won eenvoudig in drie sets van de Australiër Alex Bolt: 6-3 6-3 6-2. Het is de eerste keer dat hij de laatste zestien haalt in het grand slam van Melbourne. Zverev moet het in zijn volgende partij opnemen tegen de Canadees Milos Raonic.

De pas 21-jarige Duitser geldt als serieuze kandidaat voor de eindzege. Hij won eind vorig jaar de ATP Finals in Londen. Zijn toernooi in Melbourne verloopt tot dusver volgens plan, ook al moest Zverev in de tweede ronde diep gaan; pas na een vijfsetter van bijna vier uur wist hij de Fransman Jeremy Chardy van zich af te schudden. Bolt, de nummer 155 van de wereld, was een beduidend minder zware opgave.