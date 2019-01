Start gehavende Bevin in Down Under onzeker

De klassementsleider van de Tour Down Under is na de vijfde etappe in het ziekenhuis beland. De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin is daar doorgelicht om de ernst van de verwondingen te bepalen die hij opliep door een zware val in de slotfase van de rit van Glenelg naar Strathalbyn. Hoewel er geen breuken bij de renner van CCC zijn geconstateerd, is het allerminst zeker dat hij zondag van start gaat in de zesde en laatste etappe van de Australische rittenkoers uit de UCI WorldTour.

,,Hij heeft gelukkig niets gebroken en ook geen inwendig letsel, maar Patrick zit wel vol blauwe plekken en schaafwonden. We zullen hem zondag voor aanvang van de etappe nog uitgebreid onderzoeken. We willen er vooral zeker van zijn dat hij geen hersenschudding heeft”, zei teamarts Piotr Kosielki.

Bevin stapte na de crash weer op de fiets en wist alsnog aan te sluiten in het peloton. Hij verspeelde daardoor geen tijd en heeft in het algemeen klassement 7 seconden voorsprong op Daryl Impey. De zesde etappe is ook de zwaarste met een aankomst bergop.