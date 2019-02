Alaphilippe grijpt macht in Ronde van Colombia

Wielrenner Julian Alaphilippe heeft de vijfde etappe van de Ronde van Colombia op zijn naam geschreven. De Fransman bezorgde zijn ploeg Deceuninck – QuickStep de derde ritzege in de etappekoers. Met de zege heeft Alaphilippe ook de leiding in het klassement overgenomen.

Alaphilippe maakte deel uit van een grote kopgroep die er al vroeg in de etappe met start en finish in La Union vandoor was gegaan. In de sprint klopte de Fransman zijn vier overgebleven medevluchters. De Colombiaan Miguel Ángel López van Astana werd tweede voor Richard Carapaz uit Ecuador. Alaphilippes ploeggenoot Bob Jungels, die na zijn ritzege van vrijdag in de leiderstrui reed, kwam als zesde binnen op 42 seconden.

De Ronde van Colombia eindigt zondag met een etappe van El Retiro naar Alto de Palmas, met een slotklim van ruim vijftien kilometer.