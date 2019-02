Handbalster Dulfer naar Dortmund

Handbalster Kelly Dulfer keert terug naar de Bundesliga. De 24-jarige Schiedamse gaat na dit seizoen voor Borussia Dortmund spelen. Dulfer maakte eerder deze week bekend dat ze na twee jaar vertrekt bij de Deense kampioen Kopenhagen.

De international van Oranje, eind vorig jaar op het EK in Frankrijk uitgeroepen tot beste verdedigster, gaf als reden dat ze dichter bij huis wilde gaan spelen. ,,Ik heb hier twee mooie jaren gehad, maar ik mis mijn familie”, zei Dulfer. Ze vond in Dortmund haar gewenste bestemming in de buurt.

Dulfer speelde eerder al in Duitsland voor VfL Oldenburg. Ze treft bij Dortmund in Gino Smits een Nederlandse trainer. De ambitieuze handbalclub, die nauwe banden heeft met voetbalclub Borussia Dortmund, versterkte zich voor komend seizoen ook al met Merel Freriks. De 21-jarige handbalster debuteerde vorig jaar in Oranje. Dortmund wil de komende jaren gaan meedoen om de titel in de Bundesliga.