Tennisser Monfils bereikt finale in Rotterdam

Gaël Monfils heeft bij het ABN AMRO-tennistoernooi de finale bereikt. De 32-jarige Fransman nam tegen Daniil Medvedev revanche voor de verloren halve finale van vorige week in Sofia. Hij versloeg de als vijfde geplaatste Rus met 4-6 6-3 6-4.

Monfils ging vorige week in twee sets onderuit tegen de tien jaar jongere Medvedev. Een paar foutjes op 5-4 kostten hem nu de eerste set. Met een snelle break in de tweede set was hij echter terug in de de wedstrijd. Ook in de derde set nam de 32-jarige een break voorsprong, maar Medvedev kwam terug tot 3-3. Monfils won opnieuw de opslagbeurt van de Rus en kon op 5-4 serveren voor de wedstrijd. Op zijn eerste matchpoint sloeg hij toe.

Monfils verloor in 2016 de finale in Rotterdam van Martin Klizan. In de finale zondag treft hij de winnaar van de partij tussen de Zwitser Stan Wawrinka en Kei Nishikori uit Japan.