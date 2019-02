Schippers snelt naar negende titel 60 meter

Dafne Schippers heeft haar hernieuwde samenwerking met coach Bart Bennema bekroond met haar negende Nederlandse titel op de 60 meter. De tweevoudig wereldkampioene 200 meter greep op de NK in het Omnisport van Apeldoorn het goud in een tijd van 7,18.

De 26-jarige atlete evenaarde daarmee haar beste tijd van dit seizoen. Ze liep in Madrid ook 7,18. Ze heeft zich gekwalificeerd voor de EK indoor in Glasgow meldde in Apeldoorn dat ze daar zal meedoen. ,,Dat is wel het plan ja, hoewel dit jaar in het teken staat van de WK outdoor. Maar die zijn nog ver weg en het is natuurlijk wel een EK waar ik een prijs kan pakken”, zei ze kort na de finish.

Jamile Samuel finishte in de finale als tweede in 7,26, net boven de EK-limiet van 7,25. Eerder deze maand had ze het ticket voor Glasgow ook al op éénhonderdste gemist. De Amsterdamse beende diep teleurgesteld weg na de finale.

Een van Schippers’ grootste concurrenten voor de titel op de NK indoor was een 15-jarige meisje uit haar eigen woonplaats Utrecht. N’Ketia Seedo was zelfs rapper dan Schippers in de series. In finale herstelde Schippers de pikorde, maar Seedo bewees wel haar grote talent door naar het brons te sprinten in 7,27. Ze is op de 60 meter nu zelfs de snelste atlete onder 18 jaar ter wereld. De scholiere was er beduusd van, maar wist wel waar ze de bronzen medaille ging vieren. ,,We gaan zo lekker naar de McDonald’s”, glunderde Seedo.

Schippers was verrast door het optreden van Seedo. ,,Ik vind het superleuk voor haar. Ze maakt een enorme progressie, maar ik hoop wel dat ze haar een beetje in bescherming nemen; het is heel belangrijk dat ze heel blijft en plezier houdt”, sprak de diva van de Nederlands sprint.

Zelfs was ze tevreden over de progressie de ze maakt onder coach Bennema, bij wie ze terug is na de breuk met de Amerikaan Rana Reider. ,,We kennen elkaar door en door en dat maakt het een stuk makkelijker. Ik merk echt dat het goede gevoel er weer aan zit te komen.”