Mentel ziet Laureus Award naar Woods gaan

Paralympisch snowboardster Bibian Mentel heeft haar sterke sportjaar niet bekroond zien worden met een Laureus Award. In de categorie comeback van het jaar ging de prijs naar de Amerikaanse golfer Tiger Woods. De eveneens voor een Laureus genomineerde Diede de Groot viel ook niet in de prijzen.

Bij de 46-jarige Mentel, die twee gouden medailles won in het snowboarden op de Paralympische Spelen vorig jaar in Pyeongchang, werd op haar 27e kanker gediagnosticeerd. Ondanks haar ziekte wist ze toch op het hoogste sportniveau te presteren. Na een zware radiotherapie verscheen ze vorig jaar succesvol op de piste in Zuid-Korea. Mentel heeft inmiddels haar topsportloopbaan beëindigd.

Rolstoeltennisster De Groot, vorig jaar onder meer winnares van drie grand slams in het enkelspel (Australian Open, Wimbledon en US Open) moest de prijs van gehandicapte sporter van het jaar aan de skiester Henrieta Farkasova laten. De slechtziende Slowaakse is zesvoudig olympisch kampioen en veroverde in Pyeongchang goud op de afdaling.

De ‘Oscars van de sportwereld’ werden maandag uitgereikt in Monaco. Tennisser Novak Djokovic won de prijs voor sportman van het jaar. Het was al de vierde keer dat de Servische nummer één van de wereld die award in ontvangst mocht nemen. Evenveel als de voormalige topatleet Usain Bolt.

De Amerikaanse turnster Simone Biles kreeg de Laureus Award voor sportvrouw van het jaar.