Indonesië kandidaat voor Spelen 2032

Indonesië stelt zich kandidaat voor de Olympische Spelen van 2032. Het staatspersbureau Antara heeft dit dinsdag gemeld.

De Indonesische ambassadeur in Zwitserland, Muliaman D. Hadad, heeft vorige week een brief van president Joko Widodo aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) overhandigd.

Volgens de Indonesiërs was het IOC vol lof over de organisatie van de Aziatische Spelen vorig jaar. ,,Dit is voor ons een sterke basis om ons kandidaat te stellen”, aldus de ambassadeur.

Het IOC wijst de Spelen van 2032 in 2025 toe. Zuid- en Noord-Korea zijn samen ook in de race. Ook India heeft belangstelling.

De Spelen worden volgend jaar ook in Azië gehouden. Tokio is dan de gaststad.