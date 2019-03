Djokovic met nodige moeite door in Miami

Novak Djokovic ligt nog steeds op koers voor zijn zevende titel in het hoog aangeschreven tennistoernooi van Miami. De Servische nummer één van de wereld bereikte de vierde ronde na een pittig duel met de Argentijn Federico Delbonis. Djokovic moest hard werken voor de zege, in drie sets: 7-5 4-6 6-1. Hij treft in de volgende ronde de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

,,Alle lof voor Federico, want hij bepaalde het tempo van de partij en profiteerde van mijn fouten. Er zat weinig diepte en kracht in mijn slagen en ik had een aantal slechte servicegames”, analyseerde Djokovic de partij na afloop. ,,De eerste twee, drie games in de derde set waren cruciaal. Toen vocht ik echt voor de punten en stond ik op.”