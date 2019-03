Golfer Casey wint weer in Palm Harbor

De Engelse golfer Paul Casey heeft voor het tweede jaar op rij het Valspar Championship in Palm Harbor op zijn naam geschreven. De 41-jarige Brit hield in de laatste ronde één slag voorsprong over op Louis Oosthuizen uit Zuid-Afrika en de Amerikaan Jason Kokrak. Casey was vorig jaar ook al de beste op het toernooi uit de Amerikaanse PGA Tour. Nog nooit wist een golfer het toernooi in Florida twee keer achter elkaar te winnen.

De Engelsman zegevierde een jaar geleden met 274 slagen, dit keer had hij er twee meer nodig. Casey stelde de eindzege veilig met een birdie op de achttiende hole. Kokrak liet de kans op een play-off om de winst door zijn vingers glippen door een bogey te produceren.