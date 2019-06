Geopereerde Dumoulin later op hoogtestage

Wielrenner Tom Dumoulin heeft zijn geplande hoogtestage uitgesteld. De Limburger zou naar La Plagne gaan om daar te trainen, maar op het laatste moment besloot hij toch wat langer thuis te blijven om te herstellen van een kleine ingreep aan zijn linkerknie. Daarbij werd een brokje grind uit zijn knie verwijderd.

Dumoulin was tijdens de Ronde van Italië op zijn knie gevallen en moest daarom afstappen. De Girowinnaar van 2017 gaf zaterdag tijdens het Critérium du Dauphiné ook op, omdat hij weer last kreeg van het gewricht. Uit onderzoek in het medisch centrum van Hengelo bleek dat nog een stukje grind in zijn knie zat. Dat werd zondag verwijderd.

De 28-jarige Limburger deed maandag een trainingsritje, dat goed verliep. Zijn ploeg Sunweb meldde vervolgens dat Dumoulin op hoogtestage zou gaan. Op het laatste moment besloot Dumoulin toch nog een paar dagen thuis te blijven om zijn knie te laten herstellen. Hij gaat volgens Sunweb later in de week alsnog naar de Alpen. Over een kleine drie weken, op 6 juli, start in Brussel de Tour de France.