Volleybalsters makkelijk langs Thailand

De Nederlandse volleybalsters zijn de laatste week van de Nations League in Rusland goed begonnen. In Jekaterinenburg werd Thailand eenvoudig aan de kant gezet in drie sets: 25-18 25-20 25-16.

Lonneke Sloetjes maakte de meeste punten (15). Ook Celeste Plak en Juliƫt Lohuis waren belangrijk met ieder 11 punten.

Bondscoach Jamie Morrison maakt in Rusland weer gebruik van zijn beste speelsters, om de Nations League positief af te sluiten. Eerdere wedstrijden in de landencompetitie greep de Amerikaan nog aan om de aanstormende jeugd een kans te geven ervaring op te doen.

Nederland kan zich niet meer plaatsen voor de Final Six. Het speelt nog twee poulewedstrijden, woensdag tegen de Verenigde Staten en donderdag tegen Rusland. Daarna richt Oranje zich op olympische kwalificatie, begin augustus in Italiƫ, en het EK.