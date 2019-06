Modern basketbal gedijt op historische grond

Nederland loopt voorop in de nieuwste vorm van basketbal. De nationale teams mogen zich in de relatief jonge discipline 3×3 wereldtop noemen en dat is weelde in een tak van sport waarin Oranje in de traditionele versie van vijf tegen vijf amper meetelt op het mondiale toneel. “We zijn het enige West-Europese land dat meedoet in de top en dat met een zeer bescheiden budget”, zegt bondscoach Brian Benjamin.

Zijn mannen spelen de sport fulltime met bijzonder weinig financiële middelen. ”Zonder de steun van sportkoepel NOC*NSF zouden we het niet redden. Ons budget is in vergelijking met andere toplanden veel kleiner. Wij doen het met een paar ton, in Frankrijk is 4 miljoen beschikbaar. Maar wij hebben al twee keer zilver op het WK gewonnen. Kortom, de focus is goed.’’

Basketbalbond NBB heeft scherp ingezien dat 3×3 de toekomst heeft. ”Het is basketbal van de straat en dat past goed bij de jeugd van tegenwoordig. Die speelt op pleintjes in kleine groepjes rond één basket’’, weet Patrick Wouters, de baas van sportorganisatiebureau House of Sports dat samen met TIG het WK 3×3 op het Museumplein heeft neergezet.

Wouters, zelf fervent basketballer, stipt de historische betekenis van het plein aan voor het Nederlandse basketbal. ”De grondleggers speelden in de jaren vijftig hier op het Museumplein. Ton Boot bijvoorbeeld, die deze week is benoemd tot erelid. En de allereerste basketbalwedstrijd in Nederland werd in 1931 in het Concertgebouw gespeeld. Hier ligt de geschiedenis van deze sport.”

Wouters snapt goed dat 3×3 olympische status heeft gekregen. ”De traditionele sporten hebben het moeilijk. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil nieuwe sporten aan zich binden om de aansluiting met de jeugd te vinden. 3×3 basketbal kan zo in het rijtje met skateboarden en beachvolleybal.”

Bondscoach Benjamin roemt de sport om zijn laagdrempeligheid. “Hier in de arena spelen de toppers, maar de amateurs zie je ballen op de veldjes ernaast. Mijn kinderen weten niet beter dan 3×3. Het is een subcultuur waar hoog en laag elkaar vindt; het is de sport die in deze tijdgeest past.’’

Zijn mannen hebben deze week maar één doel. ‘’We zijn twee keer tweede geworden, dus nu willen we kampioen worden. Het grote verschil met het traditionele 5 tegen 5? Dat je binnen 12 seconden moet schieten op de basket. Dat geeft een druk, omdat je heel snel een beslissing moet nemen. Het is heel fysiek basketbal, waarbij je vooral moet spelen met je hoofd. 3×3 vergt niet zozeer atletisch vermogen, maar meer denksnelheid.’’