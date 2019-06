Het Nederlands mannenteam heeft op het WK in de nieuwe olympische basketbaldiscipline 3×3 de tweede groepswedstrijd verloren. Grootmacht Servië, viervoudig wereldkampioen, was in de arena op het Amsterdamse Museumplein met 18-14 te sterk. Eerder won het team van bondscoach Brian Benjamin overtuigend van Zuid-Korea: 22-8.

Nederland treft nog Turkije en de Verenigde Staten in de poule. De nummers één en twee plaatsen zich voor de knock-outfase.

Servië heerst al jaren in het 3×3-basketbal. Het Nederlands team won nog nooit van de Oost-Europeanen; ook in naderend onweer met het Rijksmuseum als decor lukte het niet. Hoewel de ploeg, bestaande uit Jesper Jobse, Dimeo van der Horst, Aron Roijé en Sjoerd van Vilsteren in het eerste deel van de wedstrijd kon aanklampen, moest het in de laatste minuten toezien dat Servië makkelijker scoorde.