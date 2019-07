Thomas: ervaring doorslaggevend

Geraint Thomas gokt erop dat de ervaring van zijn ploeg hem door de Tour de France sleept. “Andere ploegen gaan voor etappezeges, maar wij hebben maar één doel en dat is de Tour winnen”, zei de 33-jarige titelverdediger op de rustdag in Albi.

De Welshman staat er na de eerste tien dagen uitstekend voor in het algemeen klassement. De kopman van Team Ineos bezet de tweede plek, op 1.12 van de Franse geletruidrager Julian Alaphilippe. “Ik had liever wat dichter op Alaphilippe gestaan, maar het is afwachten hoe hij zich de komende week gaat houden. Deze positie is voor hem onbekend.”

Ineos, voorheen Team Sky, domineerde de afgelopen jaren de Tour en bezorgde Chris Froome al vier eindzeges. Thomas was vorig jaar de beste en hield Tom Dumoulin van het geel in Parijs. “Ik voel totaal niet meer druk dan vorig jaar, want wij hebben ervaring in de ploeg. De jongens weten wat het is om iemand naar de winst te brengen. Ervaring is doorslaggevend in een grote ronde”, aldus Thomas.