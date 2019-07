Turners als laatste in actie op WK

De Nederlandse turners weten bij de WK in Stuttgart na hun optreden in de kwalificatie direct waar ze aan toe zijn. De ploeg van bondscoach Bram van Bokhoven komt op maandag 7 oktober pas in de achtste en laatste subdivisie in actie, te beginnen op het onderdeel vloer, zo bleek uit de loting die dinsdag werd verricht. De turners weten dan dus meteen of hun scores genoeg zijn voor finaleplaatsen.

De vrouwen van bondscoach Gerben Wiersma zijn op zaterdag 5 oktober in de achtste van de twaalf subdivisies aan de beurt. De turnsters starten op balk, het onderdeel waarop Sanne Wevers de regerend olympisch kampioene is. Omdat daarna nog heel wat landen in actie komen, moeten de Nederlandse vrouwen afwachten wat hun prestaties waard zijn.

De WK in Stuttgart zijn van 4 tot en met 13 oktober. Landen kunnen zich daar als team plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio 2020.