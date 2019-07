Nîmes verwacht keizerlijke sprint voor arena

De derde en laatste week van de Ronde van Frankrijk wordt voor het peloton relatief rustig in gang geschoten met een vrijwel vlakke etappe met start en finish in Nîmes. De sprintersploegen zullen voor hun kans gaan. Het wordt waarschijnlijk de enige kans die ze nog krijgen voor de traditionele slotsprint op de Champs-Élysées in Parijs.

De Zuid-Franse stad Nîmes is vooral bekend om zijn fraaie Romeinse arena, die stamt uit de eerste eeuw na Christus. Het op het Colosseum geïnspireerde amfitheater wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor concerten. De stad trekt zo’n 1,8 miljoen toeristen per jaar.

Zeventien keer was er een Touretappe in Nîmes en vaak eindigde die in een sprint. De Noor Alexander Kristoff was in 2014 de laatste winnaar in Nîmes. Het peloton achterhaalde de Nieuw-Zeelander Jack Bauer en de Zwitser Martin Elmiger toen pas in de laatste tientallen meters voor de streep. De ploegen met de sprinters, zoals Jumbo-Visma, Lotto Soudal en Deceuninck – Quick-Step zijn gewaarschuwd.