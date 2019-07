Rus wint overtuigend in Palermo

Tennisster Arantxa Rus heeft overtuigend de tweede ronde bereikt van het WTA-toernooi van Palermo. De 28-jarige tennisster rekende op het gravel in de Siciliaanse stad af met de Française Amandine Hesse: 6-1 6-3.

Rus had anderhalf uur nodig om de Franse qualifier te verslaan. In de eerste set brak ze twee keer de service van Hesse en in de tweede set zelfs drie keer, al moest ze haar eigen opslagbeurt ook een keer inleveren.

In de tweede ronde treft Rus de winnares van de partij tussen de als derde geplaatste Slowaakse Viktoria Kuzmova en de Italiaanse qualifier Elisabetta Cocciaretto. De als eerste geplaatste Kiki Bertens neemt het op tegen de Georgische Ekaterine Gorgodze.